TEV Miesbach: Kapitän Florian Feuerreiter mit 250. Spiel und Kadernews

Miesbach. (PM TEV) Beim letzten Saisonspiel in Landsberg, bestritt unsere Nummer 79 und Kapitän Florian Feuerreiter bereits das 250. Spiel für den TEV Miesbach.

Im Zuge der Ehrung, vollzogen durch Vorstand Stefan Moser, gab der 27- Jährige auch seine Zusage für die kommende Saison. Florian spielte bereits im Nachwuchs des TEV Miesbach und bestritt in der Sasion 2011/12 sein erstes Spiel in der Seniorenmannschaft. Ebenso kann Florian neben 218 Bayernligaspiele auch 32 Oberligaspiele für unsere Mannschaft vorweisen, bei dem ihm 7 Scorerpunkte gelangen. Insgesamt konnte unser Kapitän 14 Tore und 32 Assists im Trikot des TEV auflegen. Seit nun knapp 2 Saisonen trägt er das Kapitänsamt und ist in Teambelangen erster Ansprechpartner für Trainer und Verantwortliche.

„Florian wird auf sowie neben dem Eis mit seiner vorbildlichen Einstellung vom Team geschätzt. Er ist ein hart arbeitender Spielertyp, der für die Mannschaft alles gibt und sich in jeden Schuss wirft, und so Zeichen auf dem Eis setzt indem er voran geht.“, berichtet Stefan Moser.

Neben Kapitän Feuerreiter kann der TEV auch nächste Sasion auf Bobby Slavicek, Stephan Stiebinger und Timon Ewert bauen. Die Gespräche mit dem Trio fanden frühzeitig statt und weitere Kadernews werden etwas auf sich warten lassen, da auch der TEV die Planungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgestellt hat.

Slavicek der seit 2 Saisonen das TEV Trikot trägt und letzte Saison Liga MVP wurde, war auch in der Meistersaison der Torgarant für unsere Mannschaft. In den 2 Jahren konnte Bobby in 88 Spielen 170 Scorerpunkte für den TEV Miesbach verbuchen und ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel nach vorne. Mit Stephan Stiebinger bleibt zudem ein erfahrerner Defensivspezialist in unseren Reihen, der bereits seine 8. Saison in Rot/Weiß bestreiten wird. Auch Offensiv weiß die Nummer 88 immer wieder Akzente zu setzten, was seine 103 Scorerpunkte bei über 100 Spielen beweisen. Zudem bleibt dem TEV der Torhüter mit dem besten Gegentorschnitt (2,29 Gegentore/Spiel) der Liga für die neue Sasion erhalten. Auch Ewert kratzt an der 100- Spiele Marke und geht in seine 5 Saison mit dem TEV Miesbach. Im Verbund mit Anian Geratsdorfer, waren die starken Torhüterleistungen, der Grundstein für die letzte so erfolgreiche Saison.

Der TEV hat zudem den Dauerkartenverkauf gestartet ! Alles dazu findest du unter: https://www.tev-miesbach.de/index.php/de-DE/verein/dauerkarten