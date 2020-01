Thierry Bader zum SCB

Der SCB hat für die nächsten drei Jahre den Stürmer Thierry Bader verpflichtet. Der 22-jährige Winterthurer begann seine Karriere in der höchsten Spielklasse in...

Der 22-jährige Winterthurer begann seine Karriere in der höchsten Spielklasse in Kloten und steht seit der Saison 2018/19 beim HC Davos unter Vertrag. Thierry Bader hat in der National League bisher 147 Spiele (5 Tore / 15 Assists) absolviert.

Der 185 cm grosse, 75 kg schwere Center gilt als Spieler mit grossem Potenzial, nicht zuletzt dank seiner läuferischen und technischen Qualitäten.