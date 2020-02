Tilburgs Diego Hofland nach Klatsche gegen die Scorpions: „Wir waren einfach nicht bereit“

Tilburg. (EM) Es war wohl die Überraschung in der Oberliga am Sonntag. Mit einer klaren 0:5 Niederlage der Tilburg Trappers gegen die Hannover Scorpions...

Tilburg. (EM) Es war wohl die Überraschung in der Oberliga am Sonntag. Mit einer klaren 0:5 Niederlage der Tilburg Trappers gegen die Hannover Scorpions hatten wohl nur die Wenigsten gerechnet.

Eishockey-Magazin sprach nach dem Spiel mit Diego Hofland. Viele Eishockeyfans in Deutschland werden sich noch sehr gut an ihn erinnern, spielte er doch lange Jahre unter anderem für Düsseldorf und Duisburg.

Der gebürtige Holländer ist seit dieser Saison in Tilburg aktiv. Mit aktuell 58 Scorerpunkten in 41 Spielen zählt er zu den Topstürmern in der Oberliga Nord. Da er seinen niederländischen Pass „zurück“ hat, steht einem Einsatz in der Nationalmannschaft der Niederlande in naher Zukunft nichts mehr im Wege.

Diego Hofland im Interview