Timmendorf: Dennis Maschke von Traineramt zurÃ¼ckgetreten

Timmendorf. (PM CET) Der Vorstand des Club für Eissport in Timmendorf wurde von Trainer Dennis Maschke darüber in Kenntnis gesetzt, dass er der Verbandsliga Mannschaft mit sofortiger Wirkung nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird. Diese Entscheidung wurde dem Vorstand nach der Mannschaftssitzung am Montag mitgeteilt.

Am vergangenen Montag fand vor dem Training der Verbandsliga Mannschaft des C.E.T eine Teamsitzung statt. Nur wenig später nach der Mannschaftssitzung wurde das Team wie auch der Vorstand von Dennis Maschke darüber informiert, dass er nicht länger als Trainer zur Verfügung stehen wird.

Der Vorstand des C.E.T war über diese Mitteilung überrascht, gerade in Anbetracht des Gespräches gemeinsam mit dem Team, welches nur kurz zuvor stattgefunden hatte. Als Grund für den Rücktritt gab Dennis Maschke dem Vorstand bekannt, dass er aus persönlichen Gründen nicht länger das Amt bekleiden möchte. Diese Entscheidung hat aber nichts mit der Mannschaft und der vorausgegangenen Sitzung zu tun.

Der Vorstand des C.E.T e.V. wird diese Entscheidung natürlich respektieren. “Wir möchten uns herzlich bei Dennis für die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen in den letzten zwei Jahren bedanken. Gemeinsam kann man auf zwei erfolgreiche Spielzeiten als Co-Trainer und Cheftrainer des C.E.T zurückblicken. Für seine Zukunft, wünschen wir Dennis alles erdenklich Gute.”

Der Vorstand arbeitet aktuell an einer Interims-Lösung für die restlichen zwei Saisonspiele in der Verbandsliga, wie auch für die anstehende Relegationsrunde gegen die Crocodiles Hamburg 1b, den Hamburger SV 1b sowie dem REV Bremerhaven.

Hierzu wird sich der Verein zeitnah äußern.