Trio verlÃ¤ngert beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Robin Figren, Björn Lidström und Dominic Nyffeler verlängern alle ihre Verträge um ein weiteres Jahr.

Unser schwedischer Stürmer Robin Figren verlängert seinen auf Ende Saison 2019/20 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2020/21. Nach einer Verletzung zu Saisonbeginn kam Figren richtig auf Touren und erzielte in der laufenden Saison in 29 Spielen bereits 34 Punkte. «Robin ist auf und neben dem Eis ein Leader. Wir sind froh, können wir ihn in unseren Reihen halten», sagt Sportchef Felix Hollenstein zur Vertragsverlängerung.

Ebenfalls verlängert Björn Lidström seinen Vertrag um ein Jahr bis 2020/21. Das Trainerduo an der Klotener Bande wird nächste Saison weiterhin Hånberg/Lidström heissen. Auch mit dieser Verlängerung ist Felix Hollenstein glücklich: «Das Trainerduo funktioniert ausgezeichnet und es gibt keinen Grund, den Vertrag mit Björn nicht zu verlängern. Die beiden sind ein eingespieltes Team.»

Dominic Nyffeler verlängert vorzeitig seinen bis Ende 2020/21 laufenden Vertrag in der Flughafenstadt um ein weiteres Jahr und bleibt dem Team von Per Hånberg mindestens bis 2021/22 erhalten. «Wir sind enorm zufrieden mit seiner Leistung, er ist unser sicherer Rückhalt und wir sind froh, können wir ihn ein weiteres Jahr unter Vertrag nehmen», meint Sportchef Felix Hollenstein zur vorzeitigen Verlängerung.