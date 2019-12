U18-Nationalmannschaft: Auftaktsieg gegen Tschechien

Zuchwil. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (Schweiz) gewonnen. Die Mannschaft von U18-Bundestrainer Steffen Ziesche besiegte Tschechien mit...

Zuchwil. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil (Schweiz) gewonnen. Die Mannschaft von U18-Bundestrainer Steffen Ziesche besiegte Tschechien mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Die DEB-Auswahl erarbeitete sich Auftaktdrittel ein deutliches Chancenplus von 16:8-Schüssen, das letztlich auch die Drittelführung nach sich zog. Jakub Borzecki sorgte per Shorthander nach Vorarbeit von Florian Elias für den Auftakttreffer der Partie. Die Tschechen schlugen im Mittelabschnitt zurück: Josef Slavicek egalisierte die deutsche Führung in der 25. Minute. Doch die DEB-Auswahl hatte nur 68 Sekunden die direkte Antwort parat. Maximilian Glötzl, der von der U20-Nationalmannschaft zur U18-Auswahl zurückkehrte, traf zur 2:1-Führung. Im Schlussabschnitt sorgten Maksymilian Szuber und Florian Elias in der 42. und 48. Minute für die endgültige Entscheidung. Die deutsche U18-Nationalmannschaft feiert somit den Auftaktsieg beim 5-Nationen-Turnier und trifft bereits am morgigen Freitag (15.00 Uhr) auf den Gastgeber aus der Schweiz.

Steffen Ziesche, U18-Bundestrainer: “Der heutige Sieg geht – auch in der Höhe – in Ordnung. Die Jungs haben solide und kompakt gespielt und ihre Chancen genutzt. Auch die Specialteams haben gut funktioniert. Es war eine kompakte Mannschaftsleistung vom Goalie bis hin zu unseren Angreifern und ein gelungener Start in das Turnier. Wir möchten auf diesem Wege auch der U20-Nationalmannschaft noch einmal viel Erfolg für den morgigen WM-Start wünschen!”

Die U16- und U18-Nationalmannschaft im Einsatz vom 26. bis 30. Dezember

Neben der U20-Nationalmannschaft kommen im Dezember auch die U16- und U18-Nationalmannschaft zum Einsatz. Die U18-Nationalmannschaft misst sich beim 5-Nationen-Turnier in Zuchwil mit Gastgeber Schweiz, Tschechien, Finnland und der Slowakei. Die U16-Nationalmannschaft tritt in der Slowakei beim 4-Nationen-Turnier an. Die Mannschaft von U16-Bundestrainer Thomas Schädler trifft auf die Schweiz, Finnland und die Slowakei.

Alle Spiele im Überblick:

26.12.2019 | 19:30 Uhr | U18 | Deutschland – Tschechien

27.12.2019 | 15:00 Uhr | U18 | Deutschland – Schweiz

27.12.2019 | 18:00 Uhr | U16 | Slowakei – Deutschland

28.12.2019 | 15:00 Uhr | U18 | Finnland – Deutschland

28.12.2019 | 15:00 Uhr | U16 | Finnland – Deutschland

29.12.2019 | 14:30 Uhr | U16 | Deutschland – Schweiz

30.12.2019 | 15:00 Uhr | U18 | Slowakei – Deutschland

-> Alle Statistiken zum 5-Nationen-Turnier in der Schweiz

-> Alle Statistiken zum 4-Nationen-Turnier in der Slowakei

Der Kader der U18-Nationalmannschaft:

Nr. Pos Name Vorname Geb.Dat. Verein 2019/20 1 GK Bugl Florian 14.05.2002 RB Hockey Akademie 31 GK Quapp Nikita 25.01.2003 RB Hockey Akademie 30 GK Tiefensee Arno 01.05.2002 Jungadler Mannheim 8 DF Dziambor Arkadiusz 31.01.2002 Jungadler Mannheim 14 DF Geuß Joshua 22.07.2002 KEC “Die Haie” 22 DF Glötzl Maximilian 16.03.2002 KEC “Die Haie” 15 DF Münzenberger Luca 24.11.2002 KEC “Die Haie” 17 DF Pilu Fabrizio 31.10.2002 Jungadler Mannheim 9 DF Schwaiger Daniel 24.02.2002 RB Hockey Akademie 5 DF Stowasser Simon 18.01.2002 Jungadler Mannheim 24 DF Szuber Maksymilian 25.08.2002 RB Hockey Akademie 28 FW Bassler Fabian 07.09.2002 EV Landshut 29 FW Borzecki Jakub 17.01.2002 RB Hockey Akademie 11 FW Bruch Daniel 16.04.2002 KEC “Die Haie” 4 FW Eham Josef 29.07.2002 RB Hockey Akademie 7 FW Elias Florian 07.08.2002 Jungadler Mannheim 12 FW Hänelt Haakon 01.06.2003 RB Hockey Akademie 18 FW Herrmann Fabian 12.02.2002 EV Regensburg 16 FW Leonhardt Danjo 22.08.2002 RB Hockey Akademie 23 FW Neumann Daniel 22.02.2002 EV Zug 26 FW Petersen Jussi 03.07.2002 KEC “Die Haie” 10 FW Ramoser Julius 05.02.2002 Jungadler Mannheim 13 FW Rutkowski Maciek 05.10.2002 Krefelder EV 20 FW Tschwanow Oleg 12.10.2002 Jungadler Mannheim 19 FW Volek Justin 08.02.2002 Ravensburg Towerstars

Der Kader der U16-Nationalmannschaft: