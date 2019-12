U20-WM-Vorbereitung: Niederlage im letzten Test gegen die USA â€“ finaler Kader bekanntgegebenÂ 

Havirov (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft hat ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel verloren. In Havirov unterlag die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter gegen die USA trotz einem engagierten Auftritt...

Havirov (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft hat ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel verloren. In Havirov unterlag die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter gegen die USA trotz einem engagierten Auftritt über zwei Drittel letztlich mit 1:7 (0:1, 1:1, 0:5).

In den Anfangsminuten stand Hendrik Hane, der in das deutsche Tor rückte, im Brennpunkt des Geschehens. Der 19-Jährige hielt bei einem Alleingang eines amerikanischen Angreifers und dem Schuss von Samuelsson jedoch die Null fest. Dann wurde die DEB-Auswahl mutig und erarbeitete sich Torchancen und zugleich die Sympathien der Zuschauer in Havirov. So hatten Philipp Mass mit einem Schlagschuss an die Schoner des amerikanischen Goalies (3. Minute) und Tara Jentzsch mit einem Versuch aus dem Slot (8.) beste Einschussgelegenheiten. Bei doppelter Unterzahl musste die deutsche U20-Nationalmannschaft trotz eines engagierten Auftakts jedoch kurz vor Ende des ersten Drittels den Gegentreffer hinnehmen: Cole Caufield platzierte den Puck unter der Latte zum 1:0 für die USA.

Früher Jubel für die deutsche Mannschaft durch das Zusammenspiel von zwei Münchenern im Mittelabschnitt: John-Jason Peterka nutzte den Querpass von Justin Schütz vor dem Tor zum Ausgleich (23.). Direkt im Anschluss hatte die Mannschaft von U20-Bundestrainer sogar die Möglichkeit – nach Strafen von Marcus Wahlstrom und Trevor Janicke – bei doppelter Überzahl den Führungstreffer zu erzielen. Doch Cole Caufield war es, der auf der anderen Seite für die USA zurückschlug. In der 35. Minute nutzte der 18-Jährige einen Abpraller von Hanes Schoner zur erneuten Führung. Im Schlussabschnitt waren die Amerikaner noch fünf Mal erfolgreich. Nick Robertson (47.), Ty Emberson (49.), Oliver Wahlstrom (53.) und Cole Caufield (54. und 59.) sorgten letztlich für den 1:7-Endstand.

Nach dem letzten WM-Vorbereitungsspiel hat U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter den finalen WM-Kader bekanntgegeben. Nicht im Aufgebot stehen Maximilian Glötzl und Simon Gnyp, die die Mannschaft noch am Abend verlassen werden. „Wir möchten uns bei Maximilian Glötzl und Simon Gnyp für ihren Einsatz in der WM-Vorbereitung sehr bedanken“, erklärte Abstreiter nach dem Spiel. „Beide Spieler werden trotz ihrer Nicht-Berücksichtigung für den WM-Kader noch zukünftig bei Verein und Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einnehmen.“

Die WM-Teilnehmer verbringen die Weihnachtsfeiertage im tschechischen Ostrava. Am 27. Dezember wird es für die DEB-Auswahl dann in der Ostravar Arena ernst: Ab 19.00 Uhr steht der deutschen Mannschaft im ersten WM-Spiel die USA gegenüber.

Tobias Abstreiter, U20-Bundestrainer: „Spiele auf diesem Level sind immer sehr lehrreich. Nur so können wir uns als Mannschaft weiterentwickeln und Fortschritte machen. Phasenweise haben wir heute sehr gut gespielt! Doch auf dem Level müssen wir unnötige Strafzeiten und Nachlässigkeiten in der Defensive vermeiden, sonst werden diese durch einen guten Gegner bestraft.“

Alle Statistiken zum Spiel finden Sie HIER.

Das finale WM-Aufgebot:

Nr. Pos Name Vorname geb. am Verein 29 GK Ancicka Tobias 27.02.2001 Lukko Rauma 1 GK Hane Hendrik 18.09.2000 Düsseldorfer EG 30 GK Maurer Philipp 02.12.2000 EV Landshut 21 D Seider Moritz 06.04.2001 Detroit Red Wings 27 D Dersch Alexander 30.03.2000 Düsseldorfer EG 6 D Heinzinger Niklas 09.01.2000 Tölzer Löwen 7 D Hüttl Leon 21.09.2000 Löwen Frankfurt 5 D Wirt Daniel 13.04.2000 Löwen Frankfurt 25 D Mass Philip 30.09.2000 Red Bull Hockey Juniors 28 D Mik Eric 28.02.2000 Eisbären Berlin/ Lausitzer Füchse 10 F Schütz Justin 24.06.2000 EHC Red Bull München 8 F Stützle Tim 15.01.2002 Adler Mannheim 24 F Peterka John-Jason 14.01.2002 EHC Red Bull München 26 F Bokk Dominik 03.02.2000 Rögle BK 19 F Lobach Dennis 11.03.2000 EHC Red Bull München 12 F Schinko Luis 12.07.2000 Löwen Frankfurt 14 F Brune Louis 05.06.2000 Adler Mannheim/Heilbronner Falken 16 F Kinder Nino 22.02.2001 Winnipeg Ice 22 F Valenti Yannik 24.09.2000 Adler Mannheim/Heilbronner Falken 18 F Jentzsch Taro 11.06.2000 Sherbrooke Phoenix 23 F Reichel Lukas 17.05.2002 Eisbären Berlin 11 F Nijenhuis Jan 04.08.2001 Grizzlys Wolfsburg 13 F Fleischer Tim 29.09.2000 Iserlohn Roosters/Bietigheim Steelers