Uli Egen zieht es in die BeNe League zu den LiÃ¨ge Bulldogs!

Liège / Lüttich. (DR) Die Liège Bulldogs verkünden stolz ihre Zusammenarbeit mit Ulrich Egen, der als neuer Cheftrainer die „Elite-Mannschaft“ in der kommenden Eishockey-Saison 2020/21 in der internationalen BeNe League anführen soll.

Uli Egen, bekanntlich in der vergangenen Saison zusammen mit Didi Hegen hauptverantwortlicher Bandenchef beim Nord-Oberligisten Füchse Duisburg tätig, war mit dem stark verjüngten Füchse Kader wenig erfolgreich und auch unzufrieden mit der Gesamtsituation in Duisburg. Daher war der 63-jährige Füssener auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und wurde schließlich in Lüttich fündig.

Der erfahrene Trainer freut sich auf die Aufgabe beim Club aus der Wallonie: „Ich habe die letzte Saison der Bulldogs aufmerksam verfolgt und ich sehe, dass der Verein viel Potenzial hat. Mein Vorgänger Paul Vincent hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Ich hoffe, dem nachfolgen zu können. Ich möchte den Verein weiter aufbauen und eine stabile Grundlage für die Zukunft geben. Mit Unterstützung der Spieler, der Teammitarbeiter und auch der Fans, die sehr loyal sind, sollte das sicherlich klappen. Ich freue mich auf den Start in Lüttich.“



Ein Trainer von Format

Bulldogs Vorsitzender Olivier De Vriendt freut sich über den neuen Cheftrainer: „Wir sind glücklich und stolz über diese Verpflichtung. Ein Trainer dieses Formates ist etwas ganz besonderes für Lüttich. Wir haben uns alle Mühe gegeben, Ulrich Egen ´einzufangen´. Mit ihm holen wir einen Top-Trainer. Das gibt unserem Verein einen weiteren Schub.“

Lüttichs Topscorer Bryan Kolodziejczyk: „Ich bin sehr aufgeregt und ungeduldig, die neue Saison zu beginnen. Uli Egen hat viel Erfahrung als Spieler und als Trainer, und ich bin sicher, er wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Das ganze Team ist sehr motiviert, ihn zu treffen und wieder Hockey zu spielen.“

Auch Bulldogs Kapitän Jordan Paulus fiebert der Zusammenarbeit mit Uli Egen entgegen: „Ich denke, der neue Trainer wird sehr gut für uns sein. Er wird uns viel Erfahrung auf höchstem Niveau bringen. Ich denke, wir brauchen das, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Und ich bin so aufgeregt, mit so einem Trainer zu arbeiten. Diese Saison wird die Saison der Bulldoggen!“