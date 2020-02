Uwe Krupp: â€žIch schÃ¤tze Mike Stewartâ€œ

Köln. (EM) Viel Zeit hatte der neue Haie Coach Uwe Krupp nicht, um sein Team auf das Spiel gegen Wolfsburg vorzubereiten. Und dennoch scheint...

Köln. (EM) Viel Zeit hatte der neue Haie Coach Uwe Krupp nicht, um sein Team auf das Spiel gegen Wolfsburg vorzubereiten.

Und dennoch scheint die Zeit ausgereicht zu haben der Mannschaft neuen Schwung zu verleihen. Mit 5:0 besiegten die Haie am Ende die Grizzlys Wolfsburg. Ein Sieg, der offenbar einige Fesseln der letzten Wochen gelöst hat. Nach 17 Niederlagen in Folge geht der unrühmliche Titel des DEL-Rekordhalters in Sachen längste Niederlagenserie noch einmal an den Kölnern vorbei.

Uwe Krupp wollte nach dem Spiel das Lob komplett an die Mannschaft weitergeben. Er wolle den „Crédit“ nicht nehmen. Innerhalb der langen Fragerunde nach dem Spiel ging er auch auf seinen Vorgänger, den am Dienstag beurlaubten Mike Stewart ein. Er, so Krupp, schätze ihn sehr.

Nachfolgend zeigen wir die sehr ausführlichen Statements des neuen Kölner Bandenchefs, sowie das Statement von Wolfsburgs Coach Pat Cortina im Video.

Uwe Krupp nach dem Sieg gegen Wolfsburg