VerrÃ¼cktes StraÃŸenbahnderby zwischen Krefeld und DÃ¼sseldorf

Krefeld. (RS) Straßenbahnderby in der DEL, bedeutet die DEG reist zu den Krefeld Pinguinen.

Beiden Teams war es daran gelegen eine negative Serie zu beenden. Die Gäste aus der NRW-Landeshauptstadt verloren sieben ihrer letzten 10 Spiele. Und die Seidenstädter konnten nur 3 ihrer 14 Heimspiele erfolgreich gestalten.

Nach dem 5-1 Erfolg in Berlin kamen die Pinguine mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen aus der Kabine. Die ersten Minuten waren von beiden Seiten ausgeglichen gestaltet, doch dann musste Riefers auf die Strafbank. Die DEG zeigte ein gutes Überzahlspiel, doch das bisher so schwache Spiel mit einem Mann weniger der Krefelder war besser und verhinderte den frühen Rückstand. Der folgte allerdings wenig später. Ein schöner Pass von hinter dem Tor fand in Jerome Flaake einen perfekten Abnehmer zum 0-1 (7.). Der KEV zeigte sich wenig beeindruckt und hatte duch Lagace in Überzahl (14.) und Trivellato mit einem Schuss an den Pfosten (16.) gute Chancen. Erfolgreicher war Phillip Bruggisser von der blauen Linie. Sein Schuss wurde von Hodgman vor dem Tor leicht abgefälscht und rutschte Niederberger durch die Schoner zum 1-1 (20.).

Das zweite Drittel wurde klar von der DEG dominiert. Krefeld wollte zuviel und versuchte oftmals die unmöglichen Pässe diagonal durch die Drittel. So kam es zur Spielmitte knüppeldick für die Pinguine. Düsseldorf erzielte innerhalb von 213 Sekunden gleich 3 Treffer. Zuerst tauchte Leon Niederberger (31.) frei vor dem Krefelder Tor auf, dann nutze Gardiner (33.) auf Zuspiel von Barta einen schlechten Wechsel der Pinguine und letztlich als I-Tüpfelchen tauchten gleich drei Rot-Gelbe vor Rynnäs auf und erhöhten durch Bernhard Ebner auf 4-1 (34.). Der vierte Treffer, in Unterzahl erzielt, wurde durch ein schwaches Überzahl der Schwarz-Gelben eingeleitet. Hoffnung auf eine Wende im Schlussdrittel machte ein Überzahltreffer für die Pinguine. Grant Besse fälschte vor Niederberger einen Schuss von Noonan zum 2-4 (36.) ab.

In den abschließenden 20 Minuten gelang es dem Team von Pierre Beaulieu wieder mehr Zugriff auf das Spiel zu erhalten und eigene offensive Aktionen zu kreieren. Düsseldorf hatte auf der Gegenseite mehr Defensivarbeit zu verrichten, machte dies aber ausgesprochen gut. So gelang es den Pinguinen zwar durch den Treffer von Riefers zum 3-4 (50.) ihre Fans unter den 7.673 Zuschauern hinter sich zu bringen, aber die DEG sicherte sich mit vereinten Kräften den Sieg.

Stimmen zum Spiel