Warum lieben wir die Sportwetten?

Viele werden es noch kennen, die gute alte Toto-Wette in der Lotto-Annahmestelle, an der wöchentlich die Vorhersagen für die aktuellen Fußballbegegnungen getippt wurden. Auch eine Trabrennbahn werden viele kennen, auf denen mit Pferdewetten große Gewinne, aber genauso auch große Verluste erzielt werden konnten. Heute findet ein Großteil der Sportwetten online statt und es kann auf fast jedes sportliche Event eine Wette abgeschlossen werden.

Warum wetten wir so gerne?

Der Satz, „Ich wette, dass…“, kommt einem sehr schnell über die Lippen, und so hat jeder in seinem Leben sicherlich irgendwann schon einmal gewettet. Und wenn man überzeugt ist, dass die Annahme, die man von dem Ausgang eines sportlichen Wettkampfes hat, auch zutrifft, ist man auch bereit, hierauf mit einem gewissen Einsatz zu wetten.

Aus diesen kleinen Wetten auf ein sportliches Ereignis hat sich ein enorm großer Markt entwickelt, der Milliarden Umsätze generiert. Und dieser Markt findet zu großen Teilen online statt. War es früher der kleine Lottoladen um die Ecke, so hat heute jeder die Möglichkeit über das Internet, sei es von zuhause am PC oder mobil am Smartphone, auf jedes sportliche Ereignis rund um die Welt eine Wette abzugeben. Auch William Hill Buchmacher ist so ein Online-Anbieter, bei man schnell und sicher seine Wette platzieren kann.

Mittlerweile ist der Konkurrenzkampf zwischen den Online-Anbietern so groß, dass die Buchmacher den potentiellen Kunden mit Bonus-Aktionen verwöhnen. Hier kann man in einigen Fällen seine erste Wette gänzlich umsonst abgeben, oder der eingezahlte Betrag wird vervielfacht, um so dem Spieler die Möglichkeit zu bieten, eine größere Anzahl von Wetten zu tätigen, um so das Wettportal besser kennen zu lernen.

Das Wetten und die Werbung

Ging man früher einmal die Woche zur Lotto-Annahmestelle, um seinen Toto-Tippschein abzugeben, so hat man heute die Möglichkeit, 24/7 online zu zocken. Wurden Pferde- und Boxkamp-Wetten früher beim Buchmacher in einem mehr oder weniger zwielichtigen Hinterzimmer abgeschlossen, so ist das heute ganz öffentlich und wird auch massiv beworben.

Wer Fußball schaut, der sieht auch die Werbung der Buchmacher. Viele Online-Casinos gehören zu den Hauptsponsoren der Bundesliga-Clubs. Auch bekannte Sportgrößen werden zu Werbezwecken der Buchmacher herangezogen. So ist es möglich, dass ein großes Publikum angesprochen werden kann, was den Wettanbietern ein Wachstum im zweistelligen Bereich beschert.

Besonders beliebte Sportwetten

Als es das Internet noch nicht gab, hatte man nur die Möglichkeit, bei Sportevents vor Ort seine Wette abzugeben. Das war dann meist der heimische Fußballclub. Im Fußball-Toto war es dann auch möglich, auf die Ergebnisse einer ganzen Liga zu tippen. Ebenfalls sehr beliebt waren natürlich auch Wetten auf Pferderennbahnen oder bei Hunderennen.

Heute lässt sich auf jedes sportliche Event eine Wette abschließen. Besonders beliebt sind nach wie vor Fußball, aber auch Eishockey, Motorsport, Tennis und natürlich das Boxen. Wer nicht nur die Bundesliga im Blick hat, wettet auch auf die anderen europäischen Ligen oder die Champions League. Aber auch auf Exoten wie die thailändische Liga lassen sich Wetten abschließen. Nicht zuletzt ist es auch möglich, auf Zwischenergebnisse oder besondere Ereignisse während eines Spiels eine Wette abzugeben.