Wer 1:0 fÃ¼hrt, der stets verliert…

Düsseldorf. (MR) Diese Weisheit schien aktuell auf die Düsseldorfer EG zuzutreffen, denn nach den letzten beiden derartigen Niederlagen ging man auch heute gegen Bremerhaven in Führung. Doch diesmal konnte man in der Verlängerung den 3:2 Sieg einfahren.

Nachdem bei den Eisbären und auch im Auswärtsspiel in Straubing jeweils Luke Adam in der zweiten Spielminute den Führungstreffer für die DEG markiert hatte (und in beiden Spielen sollte es der einzige Treffer für Düsseldorf bleiben bei drei bzw. zwei Gegentreffern), hoffte man heute, dass Adam bitte nicht so früh vorlegen möchte. Tat er auch nicht. Nach teilweise druckvollen Phasen der Gäste aus Bremerhaven war es Charlie Jahnke, der die Vorarbeit von Victor Svensson ins Tor stocherte (14.). Die DEG setzte nach, zumal die Pinguins zum Drittelende auch die erste Strafe absaßen. Auch die erste Hälfte des mittleren Drittels arbeiteten die Hausherren hart, konnten aber keinen weiteren Erfolg verbuchen.

Ungenutztes Powerplay

Nach einem hohen Stock gegen Marc Zanetti musste Bremerhavens Ross Mauermann eine doppelte Strafe absitzen, doch nach dem ersten Wechsel kamen die Landeshauptstädter so gar nicht mehr in die Aufstellung, immer wieder stach der Gegner die Pässe weg, oder man verplemperte Zeit im Bandenzweikampf. Und plötzlich wieder ein gestörter Pass, die Scheibe ging raus, die Pinguins kamen gleich zu dritt – Cory Quirk ließ Mathias Niederberger keine Chance, 1:1 in Unterzahl (30.). Pfiffe kamen aus dem Publikum, und DEG Kapitän Alex Barta schien noch mehr zu verkrampfen. Er hatte im aktuellen Stadionheft die Fans beschworen, dass Pfiffe wirklich nichts nützten, sondern die Mannschaft gerade wenn es nicht so läuft wie gewünscht doch eher aufbauende Unterstützung bräuchte. Doch was die Gastgeber auch versuchten, wer es versuchte, es wollte kein Puck über die Linie. Und auf der anderen Seite war dann schnell im ersten Powerplay der Fischtown Pinguins der Treffer erzielt (Alexander Friesen, 37.). Mit einem „Hallo Wach“ kamen die Hausherren aus der Pause, Ebners Rebound wurde gütigst von Bremerhavens Topscorer Jan Urbas in die eigenen Maschen gelenkt (41.). Doch die Gäste blieben optisch die aktivere Mannschaft, vor allem setzten sie gut die Reichweite ihrer großen Spieler ein, um zumindest ernsthaft zu stören. Eine Strafe zum Ende der regulären Spielzeit aber kostete sie letztlich den Sieg, denn bei 4 gegen 3 in der Overtime traf Luke Adam zum 3:2 Sieg für die DEG.