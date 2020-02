Wichtiger Doppel-Spieltag gegen Dresden beginnt im TigerkÃ¤fig

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende steht für die Tigers ein Doppelvergleich an. Am Freitag (20 Uhr) empfängt man die Dresdner Eislöwen im Tigerkäfig,...

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende steht für die Tigers ein Doppelvergleich an. Am Freitag (20 Uhr) empfängt man die Dresdner Eislöwen im Tigerkäfig, am Sonntag gastiert man um 16 Uhr bei den Sachsen. Das Heimspiel wird dabei präsentiert von Jochen Eichmüller, dem „Bayreuther Sportpatrioten“.

Für das Heimspiel am Freitag gibt es erneut ein besondere Rabatt-Aktion auf die Tageskarten: Zum einen erhalten alle „Helfer“, die zum Beispiel bei der Feuerwehr, der Polizei, dem Roten Kreuz oder ähnlichen Organisationen aktiv sind, 50% Rabatt auf ihre Eintrittskarte. Zudem erhalten im Rahmen des Valentinstags alle Damen ebenfalls einen Rabatt in dieser Höhe. Damit alle Interessierten sich schon vorab mit Tickets eindecken können, ist die Geschäftsstelle am heutigen Donnerstag (17:00 – 19:00 Uhr) geöffnet.

Die Dresdner Eislöwen belegen aktuell den so wichtigen 10. Rang im Liga-Ranking und liegen dabei vier Punkte vor den Lausitzer Füchsen, weitere fünf Punkte „später“ folgen die Tigers. Wie schon in den Jahren zuvor war man an der Elbe mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gegangen und wollte sich im Vorderfeld etablieren. Nach zuletzt drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen muss man sich nun wieder ernsthaft mit dem Thema Playdowns beschäftigen. Nach vier Niederlagen zum Saisonauftakt trennte man sich bereits von Trainer Gratton und holte mit Rico Rossi einen neuen Mann an die Bande, doch auch mit neuem Übungsleiter fehlt es weiter an Konstanz. Die Probleme der Eislöwen zeigen sich recht gut am Torverhältnis: Mit 165 Treffern liegt man auf Rang 3 im Ligavergleich – dem gegenüber stehen aber auch satte 182 Gegentore gleichbedeutend mit dem Höchstwert in der DEL2. Die beiden bisherigen Duelle gingen jeweils knapp an das jeweilige Heimteam.

Im Lager der Tigers kehrt Kevin Kunz am Wochenende wieder in den Kader zurück, auch Brett Jaeger steht wieder zur Verfügung und wird mit Timo Herden das Goalie-Duo bilden. Verzichten muss Trainer Petri Kujala weiter auf Martin Heider, Henry Martens und Michal Bartosch. Drew Melanson wird in den nächsten Tagen zurückerwartet, am Wochenende plant man aber mit den vier zuletzt eingesetzten Kontingentspielern. „Drew nimmt eine wichtige Rolle in unserem Team ein und wird sobald wie möglich auch wieder für uns auflaufen“, stellt Kujala klar: „Aktuell gibt es auch keinen Grund für eine Rotation, die Ergebnisse waren gut und wir haben erfolgreiches Eishockey gespielt.“ Welche Akteure von Kooperationspartner Nürnberg zur Verfügung stehen, entscheidet sich kurzfristig.