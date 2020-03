Wolfsburg verlÃ¤ngert mit Busch

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Angreifer Valentin Busch (22) um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Erdinger hat in...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Angreifer Valentin Busch (22) um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Erdinger hat in der laufenden Spielzeit vier Tore und elf Vorlagen in 41 Partien verbuchen können.

Valentin Busch kam zur Saison 2018-2019 von den Thomas Sabo Ice Tigers in die Autostadt. Bei den Grizzlys hat sich der junge Außenstürmer mittlerweile einen festen Platz in der Aufstellung von Cheftrainer Pat Cortina erarbeitet und bringt mit seiner Spielweise immer wieder neue Impulse. In der aktuellen Saison konnte Busch sein erstes Tor in der Deutschen Eishockey Liga erzielen. Bis dato ließ er drei weitere sowie sieben Vorlagen folgen.

„Buschi hat sich diese Vertragsverlängerung redlich verdient. Er hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, speziell in dieser Saison, einen großen Schritt nach vorne gemacht, sowohl sportlich auf dem Eis als auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung als Profisportler. Er ist ein sehr talentierter Spieler, der viele gute Eigenschaften besitzt und mittlerweile verstanden hat, dass es allein durch Talent, aber ohne harte Arbeit keinen Erfolg geben wird. Er muss jetzt weiter dranblieben, damit er auch künftig eine gute Rolle in unserem Spielsystem einnehmen kann“, so Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.