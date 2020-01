Zwei kriselnde Gegner fÃ¼r die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit den Duellen am kommenden Wochenende starten die Bayreuth Tigers in die letzten zehn Spiele der DEL2-Hauptrunde. Am Freitag (20 Uhr)...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit den Duellen am kommenden Wochenende starten die Bayreuth Tigers in die letzten zehn Spiele der DEL2-Hauptrunde. Am Freitag (20 Uhr) empfängt man den EC Bad Nauheim, am Sonntag steht um 17 Uhr das Duell bei den Lausitzer Füchsen an.

Bad Nauheim konnte sich nach gutem Saisonstart lange unter den besten Teams der Liga halt, war phasenweise ärgster Verfolger von Spitzenreiter Kassel, musste aber in den vergangenen Wochen einen Ergebnisknick hinnehmen. In den letzten 11 Spielen gelangen dem Team von Trainer Christof Kreutzer nur noch vier Siege, sodass man sich aktuell mitten im engen Tabellenmittelfeld wiederfindet. Bedingt durch einige Verletzungssorgen wurden im Saisonverlauf mit Jack Combs und Jared Gomes zwei Stürmer nachverpflichtet, wobei Letzterer inzwischen nach Ravensburg gewechselt ist. Mit Verteidiger Jasper Kokkila setzt man auf einen jungen Kontingentstürmer, der das Vertrauen mit Leistung zurückzahlt. Topscorer ist Andrej Bires vor Andreas Pauli. Die drei bisherigen Duelle gingen allesamt an die Hessen. Beginnend mit der Niederlage in Bayreuth kurz vor Weihnachten setzte es für die Lausitzer Füchse in den vergangenen 12 Spielen insgesamt 9 Niederlagen. Am vergangenen Wochenende konnte man in den beiden Spielen gegen Frankfurt aber vier Punkte erkämpfen. Mit Mike Hammond haben die Füchse den zweitbesten Scorer der Liga in ihren Reihen, Unterstützung erhält er vor allem durch Jordan George und Darcy Murphy. Insgesamt profitiert man in Weißwasser in dieser Saison nicht mehr so stark von der Kooperation mit den Eisbären Berlin, zu Jahresbeginn reagierte man mit der Verpflichtung von Brad Ross auf die negative Entwicklung in der Tabelle. Die ersten beiden Duelle der Saison konnten die Füchse gewinnen, ehe die Tigers ihren Sieg vor Weinachten feiern konnten.

Bei den Tigers zeigt sich die Personallage in Richtung Wochenende sehr angespannt. Neben Martin Davidek und Martin Heider werden auch Kevin Kunz (Oberkörperverletzung) und Michal Bartosch (wegen Krankheit) ausfallen. Dazu ist Drew Melanson für beide Spiele des Wochenendes gesperrt. Neben der Suche nach Kaderverstärkungen ist man daher weiter im engen Austausch mit Kooperationspartner Nürnberg. Pascal Grosse, Tim Bernhardt und Max Kislinger waren zuletzt dauerhaft im Training in Bayreuth, Markus Lillich war am Dienstag erneut für Nürnberg im Einsatz – hier wird es eine Absprache geben, welche der vier Jungs in Bayreuth sein werden. Bei Bedarf wird ein Verteidiger in den Angriff rücken.