Auslosung U20 WM 2020: Ã–sterreichs U20 bekommt die “Hammergruppe” zugelost / DEB-Team trifft auf Gastgeber Kanada

Wien. (PM ÖEHV) Die Gruppeneiteilung für die nächstjährige IIHF U20 Weltmeisterschaft bescherte der österreichischen U20-Nationalmannschaft ein Hammerlos. Russland, Schweden, USA und Tschechien sind die...

Wien. (PM ÖEHV) Die Gruppeneiteilung für die nächstjährige IIHF U20 Weltmeisterschaft bescherte der österreichischen U20-Nationalmannschaft ein Hammerlos. Russland, Schweden, USA und Tschechien sind die Gegner in Gruppe B im kanadischen Red Deer.

Vor wenigen Tagen sicherte sich Kanada mit einem 4:3-Finalsieg über Russland die Goldmedaille bei der IIHF U20 Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik. Nach dem dramatischen Ende dieser Weltmeisterschaft wurde es auch für die österreichische U20-Nationalmannschaft, die vor wenigen Wochen in Weißrussland den Aufstieg in die Top Division schaffte, spannend.

Champion Kanada veranstaltet die nächste Junioren-WM in Edmonton (Rogers Place/18.000 Plätze) und Red Deer (ENMAX Centrium/7.000 Plätze) von 26. Dezember bis 5. Jänner. Zum insgesamt vierten Mal in der Geschichte wird auch eine Nationalmannschaft des Österreichischen Eishockeyverbandes an diesem U20 Top-Event teilnehmen.

„Eine A-WM kann man mit der B-WM kaum vergleichen. Es ist eine viel größere Veranstaltung, allein das Medien- und Zuschauerinteresse ist enorm. Das sieht man allein schon an den Größen der Eishallen“, sagt Sportdirektor Roger Bader. Österreich trifft im kleineren Spielort Red Deer in Gruppe B auf die Medaillengewinner Russland und Schweden sowie auf die USA und Tschechien.

Eine U20-WM der höchsten Kategorie, vor allem in Nordamerika, beansprucht inklusive Vorbereitung einen Zeitrahmen von 18 bis 20 Tagen. „Wir werden acht bis neun Tage vor WMBeginn anreisen und sicher einen größeren Kader mit nach Kanada nehmen. Vor Ort werden wir zwei Vorbereitungsspiele gegen Gegner aus der anderen Gruppe bestreiten. Die Veranstalter sind hier sehr engagiert, damit eine gute Vorbereitung auf dieses Turnier gelingt“, so Bader weiter.

Die Erwartungen für den Auftritt unter den „Großen“ des Junioreneishockey bleiben laut Sportdirektor realistisch: „Vom Niveau sind die anderen Teilnehmer ein großes Stück von uns entfernt. Wir haben die stärkere Gruppe erwischt und sind daher in allen Spielen krasser Außenseiter. Für uns geht es darum, das sehr hohe Tempo aufzunehmen und uns bestmöglich zu verkaufen. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir im Best-of-Three um den Klassenerhalt spielen.“

IIHF U20 Weltmeisterschaft Top Division,

Termin: 26. Dezember 2020 – 5. Jänner 2021

Orte: Edmonton und Red Deer/Kanada

Gruppe A (Edmonton): Kanada (1), Finnland (4), Schweiz (5), Slowakei (8), Deutschland (9)

Gruppe B (Red Deer): Russland (2), Schweden (3), USA (6), Tschechien (7), Österreich (10)

Modus: Die besten vier Teams jeder Gruppe steigen in das Viertelfinale auf und spielen um die Medaillen. Die beiden fünftplatzierten Nationen ermitteln in einer „Best-of-Three“-Serie den Absteiger in die Division I Gruppe A.

Face-Off Das Magazn #24 zum Abschluss der U20 WM