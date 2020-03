Bestätigung: Felix Brückmann kehrt nach Mannheim zurück

Mannheim. (PM Adler) Nach der Verpflichtung von Stefan Loibl können die Adler Mannheim ihren zweiten Neuzugang für die Saison 2020/21 vermelden. Vom Ligakonkurrenten Grizzlys...

Mannheim. (PM Adler) Nach der Verpflichtung von Stefan Loibl können die Adler Mannheim ihren zweiten Neuzugang für die Saison 2020/21 vermelden.

Vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg kehrt Torhüter Felix Brückmann zum siebenfachen deutschen Meister zurück. Der gebürtige Freiburger erhält bei den Adlern einen Zweijahresvertrag.

„Mit Felix bekommen wir neben Dennis Endras einen weiteren deutschen Toptorhüter. Wir sind uns sicher, dass Felix seine guten Leistungen aus den letzten Jahren auch in Zukunft bestätigen kann. Aufgrund seiner Adler-Vergangenheit und der Art und Weise, wie Felix mit seiner schweren Verletzung umgegangen ist, sind wir überzeugt, dass er perfekt in unser Umfeld passt“, äußert sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara zum Transfer.

Bereits 2006 wechselte Brückmann in die Nachwuchsorganisation der Jungadler Mannheim. In der Saison 2011/12 bestritt der heute 29-Jährige sein erstes DEL-Spiel für die Adler. 2014 zog es den 1,80 Meter großen und 83 Kilogramm schweren Linksfänger nach Wolfsburg. Die Spielzeit 2018/19 verpasste der deutsche Nationaltorhüter allerdings aufgrund einer Hüftverletzung. In der abgelaufenen Saison absolvierte Brückmann 33 Partien für die Grizzlys, wobei er mit einem Schnitt von 2,37 Gegentoren pro Partie und einer Fangquote von 91,7 Prozent zu den besten Torhütern der Liga zählte.

„Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit in Wolfsburg. Ich habe einige Tiefen, aber auch sehr viele Höhen durchlebt. Die Entscheidung für Mannheim ist dann relativ früh in der Saison gefallen, weil ich mich gefragt habe, wie ich meine Zukunft gestalten möchte. Ich bin in Mannheim zum Profi geworden, durfte dort vom Nachwuchsbereich zu den Adlern wechseln. Dass Mannheim zu den Topadressen in Deutschland zählt, steht außer Frage. Ich bin voller Vorfreude auf das neue Kapitel“, sagt Brückmann zu seiner Vertragsunterschrift.

Brückmann wird bei den Adlern mit der Rückennummer 90 auflaufen.