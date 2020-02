Falke Michael Knaub ist DEL2-Fanspieler 2020

Kassels Derek Dinger und Bad Nauheims Simon Gnyp auf den Plätzen zwei und drei Neuss. (PM DEL2) Die Fans haben entschieden: Sieben Tage lang...

Neuss. (PM DEL2) Die Fans haben entschieden: Sieben Tage lang konnten die Eishockey-Fans erstmals über den DEL2-Fanspieler 2020 abstimmen.

Herzblut Eishockey steht nicht nur für die Spieler, Clubs und die Liga, sondern allen voran auch für die DEL2-Fans, die stets mit viel Leidenschaft hinter ihrem Lieblingsteam stehen. Aus diesem Grund wurde die Abstimmung eingeführt. Eine Wahl, wo einzig und alleine die Fans entscheiden.

Über 30.000 Eishockey-Begeisterte folgten dem Aufruf an der Wajhl teilzunehmen. Schnell hat sich mit Michael Knaub ein Fanliebling herauskristallisiert. Von Tag eins an lag der Spieler der Heilbronner Falken bei den Fans ganz vorne. Insgesamt bekam der Stürmer über 7.000 Stimmen. Er lebt für den Sport, steht für eine leidenschaftliche und emotionale Spielweise und ist einer, der für sein Team alles gibt.

Falke Michael Knaub selbst sagt zu seiner Wahl: „Das ist Wahnsinn. Ich möchte mich bei allen Fans, die für mich gestimmt haben, bedanken. Es freut mich zu sehen, dass Fans meine Spielart feiern und mögen. Dies ist mein erstes Jahr in der DEL2, wo ich mich weiter etablieren will. Ich bin noch nicht an meinem Ziel, aber diesem jeden Tag einen Schritt näher. Nochmals vielen Dank!“

Auf den Plätzen dahinter folgen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen Derek Dinger von den Kassel Huskies mit knapp über 5.000 Stimmen und Förderlizenzspieler Simon Gnyp, welcher für den EC Bad Nauheim spielt (ca. 4.500 Stimmen).

Die Ehrung von Knaub wird am Sonntag, 01. März beim Heimspiel der Heilbronner Falken gegen die Löwen Frankfurt stattfinden.