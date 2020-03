FÃ¼chse Duisburg treiben Planungen fÃ¼r die Oberliga voran, haben aber auch einen Plan B

Duisburg. (MK) Sportlich rückte der 3:2 Auswärtssieg der Rostock Piranhas im dritten Pre-Playoff-Spiel bei den Füchsen Duisburg schnell in den Hintergrund. Wieviel der Sieg...

Duisburg. (MK) Sportlich rückte der 3:2 Auswärtssieg der Rostock Piranhas im dritten Pre-Playoff-Spiel bei den Füchsen Duisburg schnell in den Hintergrund.

Wieviel der Sieg am Ende für die Rostocker wert sein wird, das soll sich in den kommenden Tagen zeigen, wenn der DEB darüber entschieden hat, ob und wie man den Spielbetrieb fortsetzen kann.

Nach den Statements der Trainer ergriff Bülent Aksen, Leiter der Abteilung Marketing und Sponsoring bei den Füchsen, das Wort. Er erläuterte, dass man erst sehr spät vom DEB Infos bezüglich der Durchführung des Spiels bekommen habe. Mit nur 711 Zuschauern hielt sich das Interesse an der Begegnung nicht nur in Grenzen, sondern auch deutlich unter der in den letzten Tagen von den Gesundheitsexperten ausgerufenen Grenze von maximal 1000 Personen bei Großveranstaltungen.

Bülent Aksen bedankte sich herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern in der Saison und blickte auf die für die Füchse schwierige Saison zurück. Dann gab er den Staffelstab weiter an den ersten Vorsitzenden des e.V. Duisburg, Stavros Avgerinos, der die aktuelle Situation der Füchse erläuterte.

Insgesamt, so Avgerinos, seien die Füchse mit ihren Planungen für die kommende Spielzeit spät dran. Man sei gewillt auch in der kommenden Saison, ohne die Unterstützung der Pape Gruppe, in der Oberliga an den Start zu gehen. Sollte dieses Vorhaben nicht gelingen, dann habe man auch einen Plan B, auf den Avgerinos aber nicht näher eingehen wollte.

Die kommenden Wochen werden also bei den Füchsen in vielerlei Hinsicht hochinteressant.

Nachfolgend im Video die komplette Pressekonferenz nach dem Spiel der Füchse gegen die Rostock Piranhas. Durch die Absage der Saison am heutigen Mittwoch war es wohl die letzte sportliche Pressekonferenz im „bezahlten Eishockey“ der aktuellen Saison nach einem Pflichtspiel.

Pressekonferenz Füchse – Piranhas