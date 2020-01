Kassel: FÃ¼r KapitÃ¤n Alex Heinrich ist die Saison gelaufen

Kassel. (PM Huskies) Bittere Nachricht für die Kassel Huskies: Den Derbysieg über die Löwen Frankfurt am Dienstagabend haben die Schlittenhunde teuer bezahlt. Kapitän Alexander...

Kassel. (PM Huskies) Bittere Nachricht für die Kassel Huskies: Den Derbysieg über die Löwen Frankfurt am Dienstagabend haben die Schlittenhunde teuer bezahlt.

Kapitän Alexander Heinrich hat sich an diesem Abend so schwer am Fuß verletzt, dass das Saisonaus unvermeidbar ist. Beim Blocken eines Schusses brach der 32 Jahre alte Kasseler Junge sich den Mittelfußknochen, schied vorzeitig aus dem Spiel aus und muss operiert werden.

Bitter für den Kapitän der Huskies: Erst vor wenigen Spielen hatte er sich in einem Zweikampf das Nasenbein gebrochen, konnte jedoch mit Vollvisier weiter spielen. Das wird nun nicht mehr gehen. “Das ist unheimlich schade für Alex und natürlich auch für das Team”, sagt Cheftrainer Tim Kehler.

„Diese Saison ist für Alex beendet.“ Neben Derek Dinger, Curtis Gedig, Richie Mueller, Nick Walters und Patrick Klöpper ist dies ein weiterer Ausfall im Huskies-Rudel. An dieser Stelle wünschen die Kassel Huskies allen verletzten Spielern gute Besserung und hoffen auf eine baldige Genesung im Endspurt der DEL2-Hauptrunde.