KrÃ¤mmer bleibt ein Adler

Mannheim. (PM Adler) Während sich in der Deutschen Eishockey Liga der Kampf um die begehrten Playoff-Plätze und die beste Ausgangslage für die am 11. März beginnende K.-o.-Runde immer weiter zuspitzt, laufen bei den Adlern weiterhin die Planungen für die kommende Spielzeit.

Nach den Vertragsverlängerungen mit Mark Katic, Cody Lampl, Andrew Desjardins, Matthias Plachta sowie Tommi Huhtala bleibt dem amtierenden deutschen Meister auch Nico Krämmer mindestens eine weitere Spielzeit erhalten.

Mit der Erfahrung von 289 Hauptrundenpartien sowie weiteren 36 Playoff-Spielen für Ingolstadt, Hamburg und Köln kam Krämmer im Sommer 2018 zu den Adlern, mit denen er gleich in seinem ersten Vertragsjahr den Gewinn der Meisterschaft feierte. Seit seinem Wechsel nach Mannheim absolvierte der gebürtige Landshuter insgesamt 88 DEL-Partien für die Adler. Dabei gelangen ihm zehn Tore sowie 16 Assists.

Krämmers Wert für die Mannschaft allein an Punkten festzumachen, wäre jedoch vermessen. „Mit seiner Einstellung und dem Willen, sich kontinuierlich verbessern zu wollen, bringt Nico genau die Tugenden mit, die wir hier in Mannheim haben wollen. Zudem ist er ein Spieler, für den der Teamgedanke an erster Stelle steht und der sich für keine Aufgabe zu schade ist“, weiß Sportmanager Jan-Axel Alavaara um die Qualitäten des 27-jährigen Angreifers. „Durch harte Arbeit auf und neben dem Eis hat sich Nico in den vergangenen eineinhalb Jahren unglaublich weiterentwickelt. Er spielt stark in Unterzahl und setzt derzeit auch in der Offensive einige Akzente.“

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Krämmer: „Als das Angebot auf den Tisch kam, musste ich nicht lange überlegen. Meine Frau und ich fühlen uns in Mannheim sehr wohl. Seit eineinhalb Jahren wird hier etwas Nachhaltiges aufgebaut und wir sind noch lange nicht am Ende des eingeschlagenen Weges angekommen. Zudem bieten mir die Adler optimale Bedingungen, um mich stetig weiterzuentwickeln und der Spieler zu werden, der ich sein will.“