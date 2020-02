National League, 43. Spieltag: Ein Doppelschlag katapultierte den Meister auf den vorletzten Tabellenrang

Quinto (AR). In der Valascia trafen der HC Ambrì-Piotta und der SC Bern aufeinander. In der 39. Minute, also knapp vor dem Ende des...

In der 39. Minute, also knapp vor dem Ende des zweiten Drittels, gingen die Hausherren durch Dal Pian mit 1:0 in Führung. Im Schlussabschnitt sorgten die Tessiner mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute für klare Verhältnisse. Bianchi traf in der 47. Minute zum 2:0, D’Agostini erhöhte eine Zeigerumdrehung später auf 3:0. Der Meister rutschte durch diese klare Niederlage bis auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Ein starker Schlussabschnitt bescherte dem HC Lausanne einen Sieg im Heimspiel gegen die ZSC Lions. Die Gäste gingen nach acht Minuten in Führung, Suter trug sich in die Torschützenliste ein. In der 20. Minute glichen die Hausherren durch Holm zum 1:1 aus. In den zweiten 20 Minuten waren zwei Minuten gespielt, als die Waadtländer durch Herrens 2:1 erstmals in Führung gingen. Wenige Augenblicke vor dem Ende des zweiten Drittels war Suter zum 2:2 für die Lions erfolgreich. Im letzten Drittel erhöhte Herren nach zwei Minuten auf 3:2; die Lions kämpften verbissen um den Ausgleich. Doch der fiel nicht mehr; im Gegenteil: Grossman sorgte mit dem 4:2 in der Schlussminute für die Entscheidung.

Der HC Lugano empfing vor heimischer Kulisse in der Corner Arena den HC Davos. Dabei gaben die Bündner einen 3:1-Vorsprung aus der Hand. Für die Gäste traf Ambühl (3.), Palushaj (18.) und Ambühl (20.). Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich trug sich Walker in Minute 16 in die Torschützenliste ein. Im zweiten Drittel spielten nur noch die Tessiner. Die Treffer gingen auf das Konto von McIntrye (21.), Lammer (35.) und abermals Walker (39.) Suris 5:3 zwei Zeigerumdrehungen vor der Schlusssirene war nur das Tüpfelchen auf dem I.

Die Tigers des SC Langnau kamen im Heimspiel gegen den EHC Biel zu einem farblosen 2:0-Erfolg. 6.000 Fans in der Ilfishalle sahen in der 25. Minute das 1:0; Berger schlenzte den Puck in die gegnerischen Maschen. Drei Minuten vor dem Ende machte Pesonen mit dem 2:0 alles klar, sodass die Seeländer mit einer 0:2-Niederlage vom Eis gingen.

Die Lakers aus Rapperswil-Jona kamen beim EV Zug nicht zum Zug. Lindberg traf für die Hausherren nach elf Minuten zum 1:0. Morak erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Simeks 1:2 zehn Minuten vor dem Ende der Partie ließ die Lakers hoffen, doch Lindberg (52.) mit seinem zweiten Tor des Abends und Klingberg vier Zeigerumdrehungen später zeigten eindrucksvoll, dass die Punkte in Zug blieben und die Gäste weiterhin die rote Laterne des Tabellenschlusslichts ihr Eigen nennen müssen.