Naud wÃ¼nscht sich Punkte zum Geburtstag – Eispiraten treffen auf Landshut und Frankfurt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau stehen nur noch vier Spiele in der DEL2-Hauptrunde auf dem Programm – und diese könnten richtungsweisend sein! Wollen die Westsachsen im Kampf um die Pre-Playoffs noch ein Wörtchen mitreden, sind sie gezwungen, am kommenden Wochenende zu punkten.

Dabei empfangen die Schützlinge von Cheftrainer Danny Naud zunächst den EV Landshut. Am Sonntag steht dann das Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt an.

Auf die Frage was sich Eispiraten-Trainer Danny Naud zum Geburtstag wünscht, reagierte der nun 58Jährige mit einem Schmunzeln: „Ich wünsche mir natürlich viele Punkte“, sagte der Eishockeylehrer und lenkte den Fokus sofort auf die beiden Partien am Wochenende.

Und da macht der EV Landshut den Anfang. „Landshut befindet sich in einer ähnlichen Situation wie wir und deshalb wird es keine einfache Partie“, schildert Danny Naud seine Erwartungen an das morgige Heimspiel. „Jeder braucht Punkte, um zu überleben. Am Ende wird sicherlich das Team gewinnen, welches den kühlen Kopf bewahrt und zu 100 Prozent fokussiert ist“. Und nicht nur die Eispiraten waren in den letzten Wochen gut drauf – Landshut wird sicherlich mit einer breiten brust in den Sahn kommen. So konnte die Mannschaft des neuen Headcoaches Leif Karlsson ihre vergangenen drei Partien allesamt für sich entscheiden und mit den Tölzer Löwen einer Topmannschaft zuletzt gleich zwei mal ein Bein stellen. Sollten die Eispiraten die Partie aber für sich entscheiden, könnten sie nicht nur mit dem EVL, sondern vielleicht sogar mit den Bayreuth Tigers gleichziehen und somit einen großen Schritt machen – Ob Richtung Pre-Playoffs oder Heimrecht in den Playdowns. Dabei geht es für die Westsachsen jedoch vor allem darum, der Landshuter Top-Reihe Einhalt zu gebieten. So waren es in dieser Saison nicht zuletzt die Offensivleute Mathieu Pompei, Robbie Czarnik und Jeff Hayes, die den Bayern so manchen Punkt ergattert haben. Auf der anderen Seite wartet mit Dimitri Pätzold ein langjähriger DEL-Goalie und Ex-Nationalspieler, den es zu bezwingen gilt.

Eispiraten richten erstmals Veteranen-Tag aus

Im Rahmen des 49. Spieltages richten die Eispiraten zudem erstmals einen Veteranen-Tag aus und sind damit nicht nur im deutschen Eishockey in Vorreiter. „Es geht darum, den Veteranen, welche für unser Land gedient haben, Tribut zu zollen“, sagt Pressesprecher Aaron Frieß. Die Vorfreude auf das besondere Spiel ist enorm groß. Viele Veteranen haben sich für das Spiel angekündigt, das Crimmitschauer Team wird in extra angefertigten Camouflage-Jerseys auflaufen und auch das Rahmenprogramm wurde angepasst.

Auswärtsbilanz in Frankfurt bestätigen

Am Sonntag geht es für die Eispiraten dann darum, die positive Auswärtsbilanz weiter auszubauen. Kurioserweise sind die Crimmitschauer nämlich das einzige,Team, welches auf fremden Eis bislang besser punkten konnte, als im heimischen Kunsteisstadion. Und dass sie auch in Frankfurt gewinnen können, haben die Männer von Danny Naud bereits am 8. Dezember des Vorjahres bewiesen. Damals gewannen die Sachsen mit 4:1 in der Frankfurter Eissporthalle. Das sollte Optimismus bringen – auch wenn die Löwen aktuell richtig gut drauf sind. „Sie haben einen guten Lauf und sind in der Tabelle kontinuierlich nach oben geklettert“, analysiert Naud, weiß aber auch: „Gegen Top-Mannschaften waren wir in dieser Serie meist gut vorbereitet und sahen letztlich nicht so schlecht aus“. Gut vorbereiten müssen sich die Pleißestädter auch dieses Mal. Immerhin feierten die Frankfurter in dieser Spielzeit bereits 20 Heimsiege – Rekord seitdem die Löwen in der DEL2 spielen! Punktbester Spieler ist dabei Maximilian Faber. Der Ex-Eispirat, seinesgleichen Verteidiger, konnte bereits zehn Tore erzielen und 45 weitere vorbereiten. Damit liegt der Defensivmann noch vor den Angreifern Roope Ranta (53 Punkte), Stephen MacAuley (53), Eddie Lewandowski (43) und Kapitän Adam Mitchell (42), die allesamt wissen, wo das Tor steht und dies auch in der laufenden Serie oftmals unter Beweis stellen konnten. So oder so kommt auf die Eispiraten eine Menge Arbeit zu. Sollte diese aber Früchte tragen und wichtige Punkte dabei herausspringen, darf der Eispiraten-Fan wohl bis zum Ende auf das fast Unmögliche hoffen.

Vantuch fehlt weiter – Kolupaylo feiert Comeback im Eispiraten-Dress

Lukáš Vantuch wird am kommenden Wochenende noch immer nicht zum Einsatz kommen. Der 32-jährige Tscheche stand nach seiner Fußverletzung in den letzten Tagen zwar mit seinen Teamkollegen auf dem Eis, musste das Training gestern aber mit schmerzverzerrtem Gesicht abbrechen. Wie lange der Ausfall von Vantuch noch andauern wird, ist noch immer unklar. Nach weiteren ärztlichen Untersuchungen sollten die Verantwortlichen des DEL2-Clubs aber dann Gewissheit haben. Sein Comeback wird dagegen Fedor Kolupaylo feiern. Der Deutsch-Russe, der schon in der vergangenen Saison drei Spiele per Förderlizenz in Crimmitschau bestritt, ist im Aufgebot von Naud fest eingeplant. Der Geburtstagscoach hat sich unterdessen auch darauf festgelegt, wer morgen Abend im Tor steht. „Michael Bitzer wird gegen Landshut halten. Er war in Bietigheim richtig stark und hatte eine gute Trainingswoche“, powert der Eispiraten-Coach.