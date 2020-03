Schanzer Panther binden weiteren U23-Spieler an sich

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Wojciech Stachowiak verlängert. Der 20Jährige wechselte erst vor gut einem Monat in der Februarpause...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Wojciech Stachowiak verlängert.

Der 20Jährige wechselte erst vor gut einem Monat in der Februarpause nach Ingolstadt und konnte sich mit guten Leistungen empfehlen. Der Schritt zu den Panthern war für den Stürmer gleichbedeutend mit seiner ersten Profistation. In seinen ersten acht DEL-Spielen gelang ihm ein Assist.

Ausgebildet wurde der gebürtige Danziger zuletzt an der Michigan State University in der amerikanischen Collegeliga NCAA. Für seinen Traum, Eishockeyprofi zu werden, nahm er vieles in Kauf. Bereits mit elf Jahren ging er alleine in die Jugend des ES Weißwasser, kam dann über den Nachwuchs der Krefeld Pinguine zu den Jungadlern Mannheim. Bei den Kurpfälzern spielte er unter anderem mit Moritz Seider und Tim Stützle zusammen und war einer der besten Angreifer. In der Saison 2016/17 war er zweitbester Scorer des Teams und gewann die DNL-Meisterschaft.

„Wojciech hat sich sehr schnell zurechtgefunden, war von Anfang an hoch motiviert und wollte diese Chance unbedingt nutzen. Das ist ihm sehr gut gelungen. Obwohl er ins kalte Wasser geworfen wurde und nur die letzten fünf Wochen der Hauptrunde bei uns war, hat er sich auf Anhieb in die Mannschaft gespielt und glänzte mit seiner enormen Geschwindigkeit und gutem Zug zum Tor“, freut sich Larry Mitchell, dass Stachowiak auch künftig in blau-weiß spielt.

Bei den Panthern konnte sich der flinke Flügelstürmer schnell mehr Einsatzminuten erarbeiten und überzeugte mit Tempo und Durchsetzungsfähigkeit. Mehr als zehn Minuten Eiszeit pro Spiel konnte er in seinen ersten Profispielen letztlich verzeichnen.

„Ich habe beim ERC sehr schnell Fuß fassen können und bin sehr zufrieden damit, wie es bei mir in den vergangenen eineinhalb Monaten gelaufen ist. Das Trainerteam hat mir Vertrauen geschenkt und ich habe viel Eiszeit bekommen. Daher freue ich mich, dass ich auch weiterhin für die Panther auflaufen werde. In der kommenden Saison will ich die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen und eine noch größere Rolle im Team spielen“, sagt Stachowiak zur Vertragsverlängerung.

Damit vergrößert der 1,85 Meter große und 85 Kilogramm schwere Linksschütze die starke Fraktion der jungen deutschen Talente um Tim Wohlgemuth, Samuel Soramies und Garret Pruden, die allesamt in der kommenden Saison unter die U23-Regel fallen.

ERC Ingolstadt – Kader für die Saison 2020/21 (Stand: 27.03.2020)

Tor: Timo Pielmeier

Verteidigung: Fabio Wagner, Colton Jobke, Garret Pruden, Sean Sullivan, Simon Schütz

Angriff: Wayne Simpson, Tim Wohlgemuth, David Elsner, Hans Detsch, Wojciech Stachowiak, Mirko Höfflin, Samuel Soramies, Justin Feser