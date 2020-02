Starker Offensiv-Verteidiger im Anflug auf Bayreuth

Die heiße Phase der Saison steht in Kürze an und die Tigers werden noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Kurt Davis verstärkt ab sofort...

Die heiße Phase der Saison steht in Kürze an und die Tigers werden noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Kurt Davis verstärkt ab sofort die Bayreuth Tigers, vorerst bis zum Saisonende. Der US-Amerikaner kommt aktuell aus Norwegen nach Oberfranken, wo er zuletzt für Storhamar aufgelaufen war.

Direkt vom College wechselte Davis 2011 zum ersten Mal nach Europa und verbrachte eine Spielzeit in der zweithöchsten Liga Schwedens, von wo er nach Norwegen wechselte und mit den Stavanger Oilers zwei Mal die Meisterschaft, sowie einmal den Continental-Cup gewann und sich dabei zum stärksten Offensiv-Verteidiger der Liga entwickelte. Im Anschluss folgte der dem Ruf der Düsseldorfer EG wo er drei Spielzeiten recht erfolgreich agierte, bevor es für ihn für eine Saison nach Krefeld ging. Insgesamt bestritt Davis 221 Pflichtspiele in der DEL und konnte sich dabei 95 Mal aufs Score-Board eintragen, war dabei stets Leistungsträger seiner Teams.

Davis gilt als spielstarker Verteidiger, der auch in der defensiven Zone stark und abgeklärt agiert, das Spiel gut lesen kann und sein Spielverständnis oft bei schnellen Gegenstößen zeigt. Zudem strahlt er eine gewisse Torgefahr aus und kann im Powerplay eine entscheidende Rolle übernehmen.

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der 1,73 Meter große Linksschütze in Österreich und erneut in Norwegen, von wo nun der Wechsel an den Roten Main erfolgt.

Vorbehaltlich der zu erteilenden Spielgenehmigung wird Kurt Davis schnellstmöglich für die Tigers auch offiziell aufs Eis gehen.