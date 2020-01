Towerstars erkÃ¤mpfen sich zwei wichtige Punkte

Ravensburg. (PM Towerstars) „Wir haben einen Punkt verloren, dafür aber zwei wichtige gewonnen.“ So resümierte Towerstars Coach Rich Chernomaz treffend den 4:3 Overtime-Erfolg seiner...

Ravensburg. (PM Towerstars) „Wir haben einen Punkt verloren, dafür aber zwei wichtige gewonnen.“ So resümierte Towerstars Coach Rich Chernomaz treffend den 4:3 Overtime-Erfolg seiner Mannschaft über den EV Landshut. Chancen auf mehr Zähler gab es durchaus, allerdings auch für die Gäste aus Niederbayern.

Wie schon am Freitag in Kaufbeuren hatten die Towerstars keinen guten Start. Nach nur zweieinhalb Minuten traf Dominik Borhac völlig frei im Slot zum 0:1. Dass die Oberschwaben nur 12 Sekunden später eine Strafzeit folgen ließen und dem Gegner damit die gute Möglichkeit zum Ausbau der frühen Führung auf den Schläger legten, zeugte von Verunsicherung im Ravensburger Team. Diese wurde dann aber kontinuierlich abgelegt und nach knapp fünf Spielminuten schob Tero Koskiranta einen zur Seite abgeprallten Puck mit der Rückhand zum 1:1 Ausgleich ein.

Drei Minuten später ließ Robin Just in numerischer Überzahl den Fehlstart noch mehr vergessen und überwand den Landshuter Torhüter mit einem platzierten Schlenzer zum 2:1 ins rechte Eck. Allzu viel Sicherheit und Souveränität verlieh die Führung den Towerstars allerdings nicht. Weitere dreieinhalb Minuten später gelang Ex-Towerstars Stürmer Marc Schmidtpeter im Nachsetzten der 2:2 Ausgleich. Noch dicker kam es in der 15. Spielminute. Nach einem Puckverlust war sich die Towerstars Abwehr nicht einig bei der Zuordnung, Ex-Kollege Mathieu Pompei wusste das zu nutzen und vernaschte bei der 2:3 Führung zwei Verteidiger samt Torhüter Marco Wölfl. Mit diesem nicht gerade vielversprechenden Zwischenstand, ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt waren die Towerstars klar agiler, sie taten sich gegen die kompakt agierende Gäste-Abwehr aber meist schwer. In der 31. Minute wurden die Bemühungen doch belohnt. Eine Strafzeit gegen Schmidtpeter bot den Towerstars die Möglichkeit für ein Powerplay, das war nach 38 Sekunden erfolgreich abgeschlossen. Sören Sturm hatte von der blauen Linie abgezogen und der Puck fand den Weg hinter dem sichtlosen EVL-Keeper zum 3:3 Ausgleich ins Tor. Die Towerstars waren danach meist die spielbestimmende Mannschaft, sie ließen aber leider die besten Möglichkeiten aus. In der 33. Minute wurde beispielsweise Robin Just wunderschön im Slot freigespielt, er hob die Scheibe allerdings über das Tor.

Im Schlussabschnitt hatten beide Mannschaften ausreichend Möglichkeiten auf jeweilige Führungen, es blieb nach 60 Minuten allerdings beim 3:3 Unentschieden. So musste die Verlängerung entscheiden, die 38 Sekunden vor einem eventuellen Penaltyschießen ein Ende fand. Sören Sturm brachte die Scheibe aufs Tor, den abgelenkten Puck drückte Neuzugang Jared Gomes dann im Hechtsprung und mit zusätzlicher Unterstützung des Gegners zum 4:3 ins Tor.

Weil dieses im Moment des Treffers verschoben wurde, signalisierten die Unparteiischen sofort die Konsultierung des Videobeweises. Doch es gab keine Beanstandungen und der Treffer zählte. Bereits am Dienstag gibt es die Chance, in die direkte Playoff Zone aufzurücken. Dann ist zum vierten und vorerst letzten Derby der ESV Kaufbeuren zu Gast.

0:1 02:32 Dominik Bohac (Erik Gollenbeck ) 1:1 05:11 Tero Koskiranta ( Sören Sturm , Robin Just ) 2:1 08:15 Robin Just ( David Zucker , Patrick Seifert, 5:4 ) 2:2 11:40 Marc Schmidpeter ( Max Hofbauer , Maximilian Forster, 5:4 ) 2:3 14:01 Mathieu Pompei ( Kevin Wehrs , Stephan Kronthaler ) 3:3 30:08 Sören Sturm ( Robin Just , Jakub Svoboda ) 4:3 64:22 Jared Gomes ( Sören Sturm ) Strafminuten: Ravensburg 8, Landshut 6. Zuschauer: 2945

Fotostrecke zum Spiel

Ravensburg Towerstars - EV Landshut © by Sportfoto-Sale (JK)