U18-Nationalmannschaft beim traditionellen Vlado-Dzurilla-Cup / U17 mit Heim-Turnier in FÃ¼ssen / U16 beim Vaujany Cup in Frankreich

München. (PM DEB) Neben dem Top Team Peking und der U19-Nationalmannschaft kommen in der ersten Februar-Woche drei weitere Nachwuchs-Nationalmannschaften zum Einsatz. Die U18-Nationalmannschaft tritt...

München. (PM DEB) Neben dem Top Team Peking und der U19-Nationalmannschaft kommen in der ersten Februar-Woche drei weitere Nachwuchs-Nationalmannschaften zum Einsatz.

Die U18-Nationalmannschaft tritt vom 6. bis 8. Februar 2020 beim traditionellen Vlado-Dzurilla-Cup in Piestany (Slowakei) an. Die Gegner vom Team um U18-Bundestrainer Steffen Ziesche sind die Schweiz, Weißrussland und der Gastgeber aus der Slowakei. Vor heimischem Publikum präsentiert sich die deutsche U17-Nationalmannschaft. Das Team von Nachwuchs-Bundestrainer Philip Kipp spielt am Bundesstützpunkt Füssen gegen die Schweiz, Slowakei und Dänemark. Die U16-Nationalmannschaft misst sich beim Vaujany Cup in Frankreich mit dem Gastgeber, Norwegen und Österreich.

Steffen Ziesche, U18-Bundestrainer: „Der Vlado-Dzurilla-Cup ist das letzte große Turnier vor unserer WM-Vorbereitung. Im Vorfeld mussten einige Spieler krankheitsbedingt absagen, daher haben wir einen veränderten Kader im Vergleich zum letzten Turnier in der Schweiz. Dies ist allerdings eine gute Chance für alle neuen Akteure, die sich in der Slowakei für die kommenden Aufgaben und insbesondere für eine Nominierung zur WM-Vorbereitung empfehlen können.“

Philip Kipp, Nachwuchs-Bundestrainer: „Wir erwarten drei enge Spiele gegen Gegner, die uns bereits gut bekannt sind. Der Kader ist sehr interessant – wir haben bei diesem Turnier vier U16-Nationalspieler mit bei der U17-Auswahl integriert. Sie können sich bereits auf diesem Niveau beweisen. Unser Ziel ist es, die Prinzipien gut umzusetzen, um die Spiele erfolgreich gestalten zu können.“

Thomas Schädler, U16-Bundestrainer: „Wir möchten nach unserem Turnier im Dezember nach vorne blicken. Unsere Defensive muss sich in den drei Spielen stabilisieren. Wir müssen zugleich in der Offensive weiter Tore produzieren und unser Überzahlspiel verbessern – dann können wir die Spiele gegen Frankreich, Norwegen und Österreich erfolgreich gestalten.“

Turnier-Spielpläne:

U18-Nationalmannschaft:

Do | 6. Februar 2020 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland

Fr | 7. Februar 2020 | 14:30 Uhr | Schweiz – Deutschland

Sa | 8. Februar 2020 | 10:30 Uhr | Deutschland – Weißrussland

-> Alle Statistiken zum Turnier finden Sie HIER.

U17-Nationalmannschaft:

Do | 6. Februar 2020 | 19:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

Fr | 7. Februar 2020 | 18:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

Sa | 8. Februar 2020 | 15:30 Uhr | Deutschland – Dänemark

-> Alle Statistiken zum Turnier finden Sie HIER.

-> Einen Livestream zu den Spielen finden Sie HIER.

U16-Nationalmannschaft:

Mi | 5. Februar 2020 | 15:00 Uhr | Norwegen – Deutschland

Do | 6. Februar 2020 | 19:00 Uhr | Frankreich – Deutschland

Fr | 7. Februar 2020 | 11:30 Uhr | Deutschland – Österreich

-> Alle Statistiken zum Turnier finden Sie HIER.

Der Kader der U18-Nationalmannschaft:

Nr. Pos. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2019/2020 1 GK Bugl Florian 14.05.2002 RedBull Hockey Akademie 31 GK Vieregge Nick Jordan 26.11.2002 Dresdner Eislöwen 30 GK Tiefensee Arno 01.05.2002 Jungadler Mannheim 8 DF Reiner Paul Nicola 13.04.2002 Eisbären Juniors Berlin 16 DF Menner Maximilian 27.04.2002 RedBull Hockey Akademie 14 DF Geuß Joshua 22.07.2002 KEC “Die Haie” 15 DF Münzenberger Luca 24.11.2002 KEC “Die Haie” 17 DF Pilu Fabrizio 31.10.2002 Jungadler Mannheim 9 DF Schwaiger Daniel 24.02.2002 RedBull Hockey Akademie 5 DF Stowasser Simon 18.01.2002 Jungadler Mannheim 22 DF Glötzl Maximilian 16.03.2002 KEC “Die Haie” 2 DF Geibel Korbinian 08.07.2002 Eisbären Juniors Berlin 28 FW Bassler Fabian 07.09.2002 EV Landshut 19 FW Drothen Marvin 19.04.2002 Eisbären Juniors Berlin 11 FW Drothen Robin 19.04.2002 Eisbären Juniors Berlin 4 FW Eham Josef 29.07.2002 RedBull Hockey Akademie 7 FW Proske Yannick 04.07.2003 Jungadler Mannheim 12 FW Hänelt Haakon 01.06.2003 RedBull Hockey Akademie 21 FW Cimmerman Sebastian 14.02.2003 RedBull Hockey Akademie 18 FW Herrmann Fabian 12.02.2002 EV Regensburg 23 FW Neumann Daniel 22.02.2002 EV Zug 10 FW Ramoser Julius 05.02.2002 Jungadler Mannheim 13 FW Rutkowski Maciek 05.10.2002 Krefelder EV 27 FW Schweiger Markus 31.08.2002 ESV Kaufbeuren 20 FW Tschwanow Oleg 12.10.2002 Jungadler Mannheim 26 FW Leonhardt Danjo 22.08.2002 RedBull Hockey Akademie

Der Kader der U17-Nationalmannschaft:

Nr. Pos. Name Vorname geb. am Verein 2019/2020 1 GK Appler Joshua 25.02.2003 Augsburger EV 30 GK Ganz Luca 21.04.2003 Jungadler Mannheim 31 GK Quapp Nikita 25.01.2003 Red Bull Hockey Academy 13 DF Fischer Sten 25.01.2003 Red Bull Hockey Academy 3 DF Gottwald Michael 14.01.2003 SB Rosenheim 4 DF Klein Adrian 19.09.2003 1. EV Weiden 5 DF Krenzlin Malte 10.08.2003 Jungadler Mannheim 6 DF Mayr Sandro 30.08.2003 SB Rosenheim 7 DF Rausch Maxim 18.02.2003 Jungadler Mannheim 8 DF Ribnitzky Felix 08.06.2003 Düsseldorfer EG 9 DF Winkelmann Marius 03.05.2003 Red Bull Hockey Academy 12 FW Elias Moritz 10.03.2004 Jungadler Mannheim 10 FW Grimm Yuma 30.04.2003 EV Regensburg 11 FW Hauf Luca 11.01.2004 Krefelder EV 14 FW Hecht Philipp 14.05.2003 Jungadler Mannheim 15 FW Heigl Nikolaus 20.01.2003 EC Bad Tölz 16 FW Heigl Thomas 20.01.2003 EC Bad Tölz 17 FW Kechter Roman 16.02.2004 EV Regensburg 18 FW Korte Connor 31.01.2003 HC Davos 2 FW Lutz Julian 29.02.2004 Red Bull Hockey Academy 19 FW Niedenz Kevin 02.04.2003 Düsseldorfer EG 21 FW Roßmy Bennet 01.08.2003 Bili Tygri Liberec 22 FW Steck Pascal 07.08.2003 Kölner EC 20 FW Zap Roman 05.05.2003 Jungadler Mannheim

Der Kader der U16-Nationalmannschaft: