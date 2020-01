U19-Nationalmannschaft: 5-Nationen-Turnier in Berlin

München. (PM DEB) Die deutsche U19-Nationalmannschaft bestreitet vom 4. bis 8. Februar 2020 ein 5-Nationen-Turnier in Berlin. Im Wellblechpalast misst sich die DEB-Auswahl, die...

München. (PM DEB) Die deutsche U19-Nationalmannschaft bestreitet vom 4. bis 8. Februar 2020 ein 5-Nationen-Turnier in Berlin.

Im Wellblechpalast misst sich die DEB-Auswahl, die von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter betreut wird, mit Finnland, der Schweiz, Schweden und Tschechien. Im Aufgebot der deutschen U19-Nationalmannschaft stehen drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer – darunter mit Alexander Boyarin ein Berliner Lokalmatador.

Tickets für das 5-Nationen-Turnier sind an der Abendkasse erhältlich. Die Karten für einzelne Spiele kosten jeweils fünf Euro – Tagestickets gibt es zum Preis von acht Euro. Alle Spiele werden zudem live auf Sportdeutschland.TV übertragen. Statistiken zu den Begegnungen finden Sie HIER.

Tobias Abstreiter, U20-Bundestrainer: „Das Turnier in Berlin ist die erste Maßnahme und zugleich eine wichtige Standortbestimmung für unsere kommende U20-Nationalmannschaft. Die Finnen, Schweizer, Schweden und Tschechen sind hochkarätige Gegner – die Qualität der Duelle wird sehr hoch sein. In unserem Aufgebot stehen 24 Spieler, die allesamt im Jahr 2001 geboren sind – die Spieler aus dem 2002er Jahrgang werden sich parallel beim Turnier der U18-Nationalmannschaft in der Slowakei auf ihre bevorstehende Weltmeisterschaft vorbereiten.“

Turnier-Spielplan:

Di | 4. Februar 2020 | 15:30 Uhr | Schweden – Schweiz

Di | 4. Februar 2020 | 19:00 Uhr | Deutschland – Finnland

Mi | 5. Februar 2020 | 15:30 Uhr | Finnland – Tschechien

Mi | 5. Februar 2020 | 19:00 Uhr | Deutschland – Schweden

Do | 6. Februar 2020 | 15:30 Uhr | Tschechien – Schweiz

Do | 6. Februar 2020 | 19:00 Uhr | Finnland – Schweden

Fr | 7. Februar 2020 | 14:30 Uhr | Schweiz – Finnland

Fr | 7. Februar 2020 | 18:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

Sa | 8. Februar 2020 | 13:00 Uhr | Schweden – Tschechien

Sa | 8. Februar 2020 | 16:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

Der Kader: